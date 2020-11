GP Turquia F1, Toto Wolff: “Hamilton pilotou com a ‘fome’ de um leão”

O chefe de equipa da Mercedes na Fórmula 1, elogiou Lewis Hamilton, depois de este conquistar o sétimo título na sua carreira de Fórmula 1, igualando assim o antigo piloto de Fórmula 1 Michael Schumacher.

No final do Grande Prémio da Turquia, Wolff afirmou à Sky Sports F1 que “o Lewis cimentou a sua posição entre os melhores de todos os tempos. Tem o mesmo número de campeonato que o Michael, tem mais pole positions e mais vitórias”.

“Temos de lhe dar os parabéns e reconhecer o trabalho espantoso que ele faz, estabelecendo novas referências no desporto. Vejam o que aconteceu hoje, ele pilotou com a ‘fome’ de um leão. Pilotou com um pneu quase no fim, com risco de chuva. Ele mostrou que continua com ‘fome’ e não cometeu nenhum erro”, afirmou Wolff.

“Em termos de estratégia, fizemos o correto ao mantê-lo de fora. Ele estava cada vez mais rápido e a única preocupação era a chuva no final, porque ele já não tinha pneus. Deixamos as boxes abertas, comunicamos e ele tomou a decisão de continuar”, finalizou Wolff.