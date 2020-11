GP Turquia F1, TL3: Em condições adversas, Max Verstappen continua o mais rápido

A terceira sessão de treinos livres do Grande Prémio da Turquia foi marcada pela chuva. Se ontem a pouca aderência, no secas, foi uma problema, hoje as condições adversas não ajudaram e o ‘bailado’ continuou em Istambul Park. Mesmo assim, Max Verstappen foi o mais rápido nesta sessão de treinos livres. O piloto da Red Bull Racing fez um tempo de 1:48.485s (de pneus intermédios), ficando na frente de Charles Leclerc (+0.945) e Alex Albon (+1.574s). A qualificação promete ser uma das mais caóticas de 2020 e Max Verstappen parece estar preparado para ‘dominar’ o Grande Prémio da Turquia, com a Mercedes a não mostrar o seu habitual domínio até agora.

As condições de aderência têm sido o grande tópico quando se fala do regresso da Fórmula 1 a Istambul Park. Hoje, a terceira sessão de treinos livre foi corrida em condições adversas, com a chuva a aparecer na Turquia. Max Verstappen continuou a ser o mais rápido, depois de estar no topo da tabela do TL1 e do TL2. Já o colega de equipa também esteve bem nestas condições, com Alex Albon a ser o terceiro mais rápido neste TL3.

Na Ferrari, Charles Leclerc continua entre os três primeiros nas sessões de treinos livres. Nesta últim sessão, antes da qualificação, Leclerc terminou na segunda posição, a 0.945s do tempo de Verstappen. Pode ser, como Leclerc afirmou ontem “uma grande oportunidade” para tirar um bom resultado do Grande Prémio da Turquia. O seu colega de equipa, Sebastian Vettel, também terminou entre os dez primeiros, com a sexta posição neste TL3, sendo o alemão quem mais rodou com 14 voltas realizadas ao circuito.

Na Renault, e apesar de um toque com Charles Leclerc, Esteban Ocon conseguiu colocar o quarto tempo mais rápido neste TL3, ficando novamente na frente do seu colega de equipa Daniel Ricciardo, que foi 11º no TL3.

Esteban Ocon 📻 "He hit me"



Charles Leclerc and the Renault come together, but they both appear okay to carry on without any damage#TurkishGP 🇹🇷 #F1 pic.twitter.com/jrpZbd8wzz — Formula 1 (@F1) November 14, 2020

Quanto aos outros motores Renault, na McLaren, Lando Norris foi o mais rápido na quinta posição, com Carlos Sainz a ficar em 12º lugar, depois de ter dificuldades com as condições de pista.

Sergio Pérez e Lance Stroll colocaram ambos os RP20 da Racing Point entre os dez primeiros. Pérez foi o mais rápido, sendo sétimo, enquanto Stroll fechou os dez primeiros deste TL3. Sendo o único Mercedes a colocar um tempo na tabela, Valtteri Bottas terminou na oitava posição, a mais de sete segundos da frente. Já Kevin Magnussen aproveitou as condições intermédias no início para colocar o seu Haas na nona posição.

Ao contrário de ontem, as condições adversas não beneficiaram os AlphaTauri. Pierre Gasly foi o mais rápido, mas foi apenas 14º classificado, enquanto Daniil Kvyat foi o piloto mais lento a colocar um tempo na tabela classificativa, na 17º posição.

No final da tabela de tempos, Nicholas Latifi, George Russell e Lewis Hamilton, apesar de rodarem em pista, não colocaram nenhum tempo.