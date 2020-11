GP Turquia F1, TL2: Max Verstappen volta a ser o mais rápido

A segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio da Turquia continuou a ser um desafio para os pilotos, pois a pista de Istambul Park continua com níveis de aderência baixos. No final, Max Verstappen foi o mais rápido com um tempo de 1:28.330s. Na segunda posição ficou Charles Leclerc, a 0.401s do holandês. Valtteri Bottas, depois de ser nono no TL1, voltou aos lugares da frente, completando assim os três primeiros nesta segunda sessão. Já Lewis Hamilton também melhorou muito em relação ao TL1, ficando com a quarta posição final.

Na segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio da Turquia, Max Verstappen voltou a colocar o RB16 na frente do pelotão. Depois de uma primeira sessão marcada por pouca aderência em pista, o TL2 voltou a ser muito desafiante para os pilotos. Ao contrário do TL1, Verstappen focou o seu trabalho nos pneus médios e nos pneus macios. Já Alex Albon, que tinha sido segundo no TL1, foi quinto neste TL2. Albon, tal como o seu colega de equipa, focou-se nos pneus macios e nos médios, com prioridade para os primeiros.

Já a Mercedes melhorou após o TL1. Valtteri Bottas foi o mais rápido dos W11, com o finlandês a ficar na terceira posição, a 0.575s do tempo mais rápido. Lewis Hamilton melhorou onze posições em relação ao TL1 para terminar na quarta posição. Os pilotos da Mercedes estiveram a trabalhar com os macios e os médios.

Na Ferrari, Charles Leclerc voltou a ficar entre os três primeiros com o segundo tempo mais rápido deste TL2, dando bons indicadores do seu SF1000 para este Grande Prémio. Já Sebastian Vettel não foi tão rápido como Leclerc, ficando na oitava posição e a 1.291s do seu colega de equipa.

A AlphaTauri voltou a impressionar no TL2. Depois da quarta e sexta posição no TL1, para Pierre Gasly e Daniil Kvyat respetivamente, no TL2 Kvyat foi mais rápido do que o seu colega de equipa francês. Kvyat foi sexto enquanto Gasly foi sétimo. A completar os dez primeiros ficaram Lance Stroll e Lando Norris, respetivamente.

Fora dos dez primeiros ficaram ambos os Renault, com Esteban Ocon (12º) a ser mais rápido do que Daniel Ricciardo (15º). Também Carlos Sainz não conseguiu entrar nos dez primeiros, ficando assim com a 14º posição final.

No final da tabela classificativa ficaram os Haas e os Williams. Na equipa britânica, George Russell foi o mais rápido, ficando na 17º posição, enquanto Nicholas Latifi foi o mais lento deste sessão, ficando a cerca de cinco segundos da frente com um tempo de 1:33.488s.