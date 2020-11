GP Turquia F1, TL1: Red Bull Racing lidera sessão. Charles Leclerc 3º

De regresso à Turquia, a Fórmula 1 voltou ao circuito rápido e fluído de Istambul Park. Na primeira hora e meia em pista, as condições de aderência muito reduzidas foram um bom desafio para os pilotos, com Max Verstappen a liderar a sessão, que terminou com os dois Red Bull Racing na frente. Terceiro lugar para o Ferrari de Charles Leclerc, seguido de Pierre Gasly e Sebastian Vettel. Os Mercedes foram apenas nono (Valtteri Bottas) e 15º (Lewis Hamilton).

Na primeira sessão de treinos livres do Grande Prémio da Turquia as três primeiras posições não ficaram para os habituais ‘clientes’. Em Istambul Park, os melhores tempos só chegaram ao cair do pano. A sessão foi marcada por vários piões, com a falta de aderência trazer um desafio aos pilotos.

Assim, Max Verstappen e Alex Albon foram os mais rápidos. A dupla da Red Bull Racing ficou separada por apenas 0.241s, com Verstappen a colocar-se no topo com uma volta de 1:35.077s. Em termos de pneus, tanto Verstappen como Albon apenas utilizaram o composto mais duro disponível para este Grande Prémio.

Charles Leclerc foi o terceiro mais rápido, ficando a 0.430s do tempo mais rápido. Já Sebastian Vettel também terminou na frente, com o quinto posto final. Tal como na Red Bull Racing, os pilotos da equipa italiana passaram a manhã a trabalhar com o composto mais duro disponível para este Grande Prémio.

A dividir os pilotos da Ferrari ficou Pierre Gasly, na quarta posição. Neste TL1, Gasly ficou a 0.466s do tempo de Verstappen, enquanto Daniil Kvyat foi o sexto classificado. Para além de utilizarem os pneus de composto mais duro, a AlphaTauri também rodou com os pneus de composto médio, sendo estes a prioridade para a equipa italiana.

Na Mercedes, o mais rápido foi Valtteri Bottas. O piloto finlandês fez um tempo de 1:37.629s, ficando a cerca de dois segundos do tempo mais rápido, na nona posição deste TL1. Já Lewis Hamilton colocou a 15º marca neste TL1, ficando assim a mais de cinco segundos da frente e a 2.596s de Bottas.

Na McLaren, problemas para Carlos Sainz, que viu o seu carro para em pista devido a problemas mecânicos, terminando assim na 19º posição. Já para Lando Norris a sessão decorreu sem problemas, com o britânico a marcar a sétima marca neste TL1.

Antonio Giovinazzi também impressionou neste TL1, com o C39 do italiano a ser o oitavo mais rápido. Esteban Ocon fechou os dez primeiros, ficando a 3.351s do tempo mais rápido de Verstappen.

Fora dos dez primeiros, Nicholas Latifi terminou como o melhor, na 11º posição. O piloto da Williams, apesar da pouca aderência em pista, fez melhor do que George Russell, que foi o mais lento com um tempo de 1:49.256s, a mais de 14s do tempo mais rápido. Russell foi o único a ‘calçar’ os pneus mais macios.