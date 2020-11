GP Turquia F1, Sergio Pérez: “Mais uma volta e os pneus explodiam…”

Sergio Pérez terminou na segunda posição no Grande Prémio da Turquia, igualando o seu melhor resultado num Grande Prémio. Pérez foi segundo na temporada de 2012, no GP da Malásia e no GP de Itália, pela Sauber. No circuito de Istambul Park, juntamente com Lewis Hamilton, o piloto da Racing Point levou os intermédios a fazer mais de 45 voltas.

No final, Pérez afirmou: “Foi muito bom. Falei com a equipa e mais uma volta com aqueles pneus e eles explodiam. As vibrações eram muitas no final. Tive de cuidar deles e foi um trabalho fantástico em termos de estratégia”.

“O Lewis estava muito forte, mas conseguimos um bom resultado. Tive alguns sustos, como com o Max. Havia muito spray, mas ele acabou por sair largo. Apanhei outro com o Chalres, pois não sabia que ele estava tão perto. Passou-me na curva nove, depois eu passei na curva 11. No fim, um resultado muito bom para nós”, finalizou Pérez.