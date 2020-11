GP Turquia F1: Sebastian Vettel promove diversidade no capacete

Sebastian Vettel trouxe uma nova decoração do seu capacete para o Grande Prémio da Turquia. O piloto alemão trocou o habitual branco com riscas das cores da bandeira alemã por uma capacete em tons de cinzento com as cores da faixa a serem as do arco-íris. Vettel confiou o trabalho ao designer Jens Munser.

No topo do capacete pode-se ler “Together as One” (Juntos como um) tal como uma citação de Amelia Earhart, a primeira mulher a completar um voo a solo no Oceano Atlântico, em 1928. Earhart acabou por desaparecer nove anos depois, quando tentava dar a volta ao mundo. A citação no capacete de Vettel é a seguinte: “No borders, just horizons – only freedom“(“Sem fronteiras, apenas o horizonte – só liberdade”).