GP Turquia F1, Sebastian Vettel: “Com pneus slicks a Ferrari teria tido uma oportunidade de ganhar”

Sebastian Vettel é de opinião que se a Ferrari tivesse mudado na fase final da corrida para pneus slicks poderia ter tido uma chance de vencer, mas como se pode calcular, o alemão está feliz com este pódio, o seu primeiro da época, que ainda lhe deve ter sabido melhor porque passou o seu companheiro de equipa, Charles Leclerc, a duas curvas da meta. O piloto alemão fez uma bela corrida a partir do 11º lugar da grelha, não cometeu erros e terminou no pódio: “Foi uma boa corrida, muito intensa e longa. Diverti-me muito, tive uma boa volta inicial e acho que estava em quarto. Fiquei contente nos pneus de chuva foi um pouco mais difícil nos intermédios, mas consegui ritmo no final da corrida, foi muito intenso na volta final. É uma surpresa estar no pódio no fim, mas contente por isso. Vi que o Charles (Leclerc) estava perto do Sergio (Pérez) e com dificuldades com os pneus. Nas voltas antes, estava atrás deles e quando vi o Charles bloquear, vi a oportunidade” disse Vettel que é de opinião que uma mudança para pneus secos poderia ter dado à Ferrari uma hipótese realista de vencer a corrida: “Vinte voltas antes do final eu pensava que a pista iria secar, porque havia uma linha seca e os pneus estavam a ficar gastos. Penso que é apenas uma questão de ninguém se ter atrevido a colocá-los e no final, pois havia previsão de chuva, que não chegou. Eu teria realmente gostado dos colocar, porque penso que teria sido uma oportunidade de ganhar, mas claro, estou igualmente muito feliz com o terceiro lugar”, disse Vettel.