GP Turquia F1: Red Bull está na frente da Mercedes

Depois do que se viu na sexta-feira – este terceiro treino livre está a realizar-se à chuva pelo que não dá tanta informação – o novo asfalto de Istambul Park está a ajudar a apimentar as coisas na Turquia, mas com a chuva que se espera para o resto do fim de semana, a ‘pimenta’ parece que nem vai fazer muita diferença, pois a ‘água’ vai tratar desse assunto.



Lewis Hamilton descreveu o treino de sexta-feira como um “desastre” e a Mercedes considera que estão a passar por um “momento difícil” se não fizerem progressos durante a noite. Esses progressos não forem visíveis neste terceiro treino livre ‘molhado’.

No ritmo de uma volta as condições de pista foram tão escorregadias devido à superfície da pista só ter sido asfaltada há duas duas semanas, que o asfalto permanece muito “verde” sem borracha que proporciona aderência. Como resultado, houve piões em abundância durante as duas sessões de treino de 90 minutos, incluindo a Mercedes a Ferrari, Alfa Romeo a AlphaTauri.



Nesta complexa equação, a Red Bull parece ter uma vantagem de 0,4s sobre a Ferrari em ritmo de uma volta. Parece claro que a Red Bull ‘lidera’ o fim de semana e tem uma vantagem sobre a Mercedes, talvez um par de décimos. Em termos de velocidade em curva, a Mercedes tem a vantagem nas curvas mais lentas, mas a Red Bull é melhor nas curvas médias e tem também uma vantagem no que diz respeito à potência, o que é no mínimo estranho.

Nos stints mais longos, normalmente, é aqui que a Mercedes vem à tona, mas, de acordo com os dados revelados pela F1, a Red Bull está 0.2s na frente da Mercedes: “Obviamente que a Red Bull está muito bem e nós temos definitivamente algum trabalho a fazer para descobrir o que podemos mudar”, disse Hamilton na sexta-feira à noite. “Será difícil para os fãs compreenderem, porque há coisas fundamentais que não se pode mudar no carro, por isso só temos de tentar fazer o melhor trabalho que pudermos”.