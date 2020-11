GP Turquia F1, Q3: Primeira pole position de Lance Stroll

Lance Stroll conquista a sua primeira pole position na carreira da Fórmula 1, com um tempo de 1:47.765s no circuito de Istambul Park. O piloto da Racing Point vai sair da primeira posição para o Grande Prémio da Turquia. Na segunda posição, Max Verstappen ficou a 0.290s do tempo de Stroll.

Na segunda linha da grelha de partida ficaram Sergio Pérez, a 1.556s do tempo mais rápido. O mexicano tem por companhia Alex Albon na quarta posição.

Na frente dos Mercedes, Daniel Ricciardo ficou na quinta posição, com Lewis Hamilton na sexta posição. Esteban Ocon e Kimi Raikkonen partilham a quarta linha da grelha de partida. Valtteri Bottas é nono e Antonio Giovinazzi completa os dez primeiros.