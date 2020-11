GP Turquia F1, Q1: Sessão parada devido à chuva

Na Q1 do Grande Prémio da Turquia a chuva chegou e a quantidade de água em pista é muita. A direção de Corrida da FIA decidiu que os riscos começavam a ser demasiado grandes, parando a sessão. É provável que possa recomeçar, pois o céu está mais limpo a curta distância do circuito de Istambul. De momento, quando faltam 6:56s para o final do Q1, Esteban Ocon tem o tempo mais rápido com 2:06.115s.

No final da grelha, Nicholas Latifi, George Russell, Pierre Gasly, Romain Grosjean e Charles Leclerc encontram-se em perigo de não passar à Q2. O mais rápido nos treinos livres, Max Verstappen, está também à porta de não passar à Q2, mas por enquanto é 15º, com uma diferença de 0.007s para Leclerc.