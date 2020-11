GP Turquia F1, Q1: Kvyat junta-se aos Haas e aos Williams

Na Q1 do Grande Prémio da Turquia a chuva que caiu durante os primeiros minutos fez com que a direção de corrida da FIA parasse a sessão. Mas, após alguns minutos de paragem, a sessão retomou, com os pilotos a irem para a pista de pneus de chuva. Max Verstappen foi o mais rápido na Q1 à frente de Alex Albon enquanto Lewis Hamilton foi apenas 14º.

Apesar de tudo, não houve surpresas nos eliminados. Romain Grosjean foi o primeiro a ficar de fora. O piloto da Haas, após o recomeço da sessão ficou atolado na gravilha, assim sendo não conseguindo melhorar o seu tempo, saindo assim amanhã da 19º posição.

Nicholas Latifi também não conseguiu passar à Q2, ficando na última posição, com o canadiano a ficar também atolado na gravilha do circuito de Istambul Park.

Juntando-se a Latifi e Grosjean Kevin Magnussen na 16º posição, George Russell (18º) e Daniil Kvyat (17º).

Após o final da Q1, a direção de corrida afirmou que: “Todos os tempos definidos em bandeiras amarelas serão investigados após a sessão”.