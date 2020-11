GP Turquia F1: Porque Lando Norris foi penalizado e Lance Stroll não…

Lando Norris foi penalizado em cinco posições na grelha de partida para a corrida do Grande Prémio da Turquia de amanhã. Já Lance Stroll, em situação semelhante, não teve qualquer sanção por parte dos comissários. A razão é simples: no caso de Norris a situação era de bandeiras amarelas duplas e no caso de Stroll, apenas de bandeira amarela simples.

Vamos analisar as situações: No caso de Stroll, o seu companheiro de equipa, Sergio Pérez, saiu de pista e tal como nos diz o diretor de prova “o piloto deve reduzir a velocidade no sector. O piloto não está autorizado a ultrapassar, a não ser em caso de força maior”. Stroll, aos olhos dos comissários não ultrapassou ninguém e embora tenha melhorado o tempo, os comissários afirmaram que o piloto abrandou o suficiente através de análise da telemetria.

No caso de Norris, as bandeira amarelas que surgiram após o incidente de Nicholas Latifi foram bandeira amarelas duplas. Nas notas do diretor de corrida, nesta situação “os comissários têm de se certificar que qualquer piloto que cumpriu estes requisitos, deve ser claro que não tentou estabelecer um tempo de volta significativo, para efeitos práticos, isto significa que o piloto deve abandonar a volta”.

Não há indicação, por parte dos comissários, de que Norris não tenha abrandado o suficiente no local do incidente, mas o britânico melhorou o seu tempo, o que obviamente contraria a diretiva acima referida.

Isto significa que ele e McLaren ignoraram efetivamente as bandeiras amarelas duplas, o que traz consigo uma penalização de cinco lugares na grelha.