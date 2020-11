GP Turquia F1: Pole inédita para Lance Stroll

Fantástica sessão de qualificação, com a chuva a baralhar tudo! Lance Stroll (Racing Point RP20/Mercedes) obteve a 1ª pole da sua carreira, a primeira de um canadiano depois de Jacques Villeneuve. Segunda posição para Max Verstappen (Red Bull RB16/Honda), que melhorou o seu registo mas ficou a 0.290s de Stroll. O homem que liderou confortavelmente todas as sessões até aqui este fim-de-semana, demorou demasiado tempo a levar os pneus até à temperatura ideal depois da mudança a meio de sessão e pagou o preço.



Terceiro lugar para Sergio Perez (Racing Point RP20/Mercedes) a 1.556s do seu colega de equipa, que mostrou mais uma vez que anda muito bem à chuva, pelo menos em qualificação.

Quanto a Perez foi terceiro, a sua melhor posição na grelha de sempre depois de ter arrancado de quarto nove vezes.

Mercedes? A equipa que tinha assegurado todas as poles de 2020 até aqui, foram apenas sexto e nono. Lewis Hamilton foi o mais rápido de ambos, 4.7 segundos mais lento do que Lance Stroll.

Quarto posto para Alexander Albon (Red Bull RB16/Honda) seguindo-se Daniel Ricciardo (Renault R.S.20). O melhor Mercedes o de Lewis Hamilton (Mercedes F1 W11) foi apenas sexto, seguindo-se Esteban Ocon (Renault R.S.20), Kimi Räikkönen (Alfa Romeo C39/Ferrari), Valtteri Bottas (Mercedes F1 W11) e Antonio Giovinazzi (Alfa Romeo C39/Ferrari).

Numa qualificação muito afetada pela chuva e com duas interrupções, ficou mais uma vez provado que a chuva baralha por completo o ‘status quo’. Dois Alfa Romeo no Top 10, dois McLaren e dois Ferrari fora desse mesmo top 10. Para além disso, boa ‘luta’ entre pneus de chuva e intermédios, com 60% a escolher intermédios e os restantes 40% a rodar com pneus de chuva.

A sessão foi fortemente afetada com a Q1 suspensa por quase 45 minutos devido à intensificação da chuva após os primeiros 10 minutos de pista, e quando se voltou a rodar, rapidamente ressurgiu a bandeira vermelha, quando Romain Grosjean ficou preso na gravilha da Curva 1 depois de fazer um pião com o seu Haas.

Na Q2, ambos os Ferrari e os McLaren ficaram de fora da Q3. Juntando-se às duplas da Ferrari e McLaren, Pierre Gasly ficou na 15º posição. Lando Norris foi o mais rápido deste grupo, conseguindo o 11º lugar e ficando a 0.667s do tempo de Daniel Ricciardo, na 10º posição. Sebastian Vettel ficou com a 12º posição, na frente de Carlos Sainz em 13º, enquanto Charles Leclerc parte para a corrida de amanhã na 14º posição.

Na Q1, a chuva que caiu durante os primeiros minutos fez com que a direção de corrida da FIA parasse a sessão. Mas, após alguns minutos, a sessão retomou, com os pilotos rumarem à pista de pneus de chuva. Apesar de tudo, não houve surpresas nos eliminados. Romain Grosjean foi o primeiro a ficar de fora. O piloto da Haas, após o recomeço da sessão ficou preso na gravilha, assim sendo não conseguindo melhorar o seu tempo.

George Russell foi 18º mas será último na grelha, depois de trocas não previstas de peças na sua unidade de potência, o que impulsionará Grosjean e Latifi.