GP Turquia F1, Pierre Gasly: “Podíamos ter feito um trabalho melhor…”

Pierre Gasly não teve o Grande Prémio da Turquia que provavelmente estava à espera. No circuito de Istambul Park, o piloto da AlphaTauri terminou a corrida na 13º posição, após partir do final da grelha.

Relegado para o final da grelha antes do início da corrida, devido a uma penalização (CLIQUE AQUI PARA LER MAIS), Gasly afirmou no final da corrida que: “Todo o fim de semana foi mau para nós. Ontem tivemos um desempenho muito fraco com os pneus de chuva e hoje, novamente molhado, sabíamos que íamos lutar. É um pouco embaraçoso porque nos treinos livres de sexta-feira, no seco, estava tudo bem. Em condições intermédias e de chuva estávamos simplesmente lentos”.

“Já temos algumas respostas sobre o que correu mal, mas estou desapontado porque podíamos ter feito um trabalho melhor”, finalizou Gasly.