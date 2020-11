GP Turquia F1: Pierre Gasly penalizado, vai começar do final da grelha

Pierre Gasly foi penalizado e tem de começar o Grande Prémio da Turquia no final da grelha de partida. De acordo com o relatório dos comissários: “Após ter qualificado, a equipa, com base num pedido do seu fornecedor de motores, pediu para mudar todos os elementos de PU no Carro 10, durante o parc fermé da pré-corrida. A permissão foi concedido pelo Delegado Técnico de F1. Tal alteração vem com a exigência de colocar o carro a partir do final da grelha. A equipa realizou então o trabalho de desmontagem do carro, em condições de parc fermé“.

“Durante esse trabalho, a equipa acabou por decidir não para mudar a Unidade de Potência e, por fim, montar o carro com a Unidade de Potência original. O relatório do Delegado Técnico diz que o carro foi desmontado numa fase em que é impossível para os inspetores e outros meios de supervisão garantir com vigor que nenhuma modificação do carro foi efetuada a qualquer componente na desmontagem

e remontagem da unidade originais. Os comissários determinam que a penalização especificada para a o trabalho autorizado no parc fermé está em vigor desde o momento em que a mudança foi iniciada, independentemente da mudança de Unidade de Potência ter ou não sido concluída”.