GP Turquia F1: O ‘primeiro’ em muito tempo que a Mercedes não é favorita?

O terceiro treino livre, que se realizou quase totalmente à chuva voltou a mostrar uma Mercedes com algumas dificuldades e com base no que se tem visto até aqui a Red Bull está um pouco à frente e por isso muito na luta com a Mercedes este fim-de-semana, dando continuidade a uma tendência recente. Mas há ainda muitas variáveis envolvidas, e por isso as coisas podem mudar muito rapidamente, se de repente uma equipa fizer o seu trabalho de casa melhor do que os seus rivais, isso pode claramente ter um efeito drástico em pista.

A superfície da pista está a ser um fator chave, a Mercedes está com muitas dificuldades em colocar os pneus no ‘ponto’ pois o asfalto está muito escorregadio, o que é agravado pelo facto de não haver corrida de apoio, só mesmo a Fórmula 1, pelo que muito pouca borracha está a ser colocada no chão. Contudo, esta noite, foram vistos dezenas de carros particulares a rodar em Istambul Park e a ideia é mesmo colocar borracha no asfalto. Contudo, a chuva que caiu voltou a baralhar tudo, e os pneus do dia a dia não deixam muita borracha no asfalto. Se estivéssemos a falar de milhares de carros, tudo bem, mas algumas dezenas muito pouca diferença faz.

A isto acrescente-se as temperaturas frias, isso torna ainda mais difícil obter temperatura nos pneus.