GP Turquia F1: Mercedes em dificuldades

Depois do que se viu nos dois treinos livre de sexta-feira na Turquia, do lado da Mercedes, as coisas estão complicadas: “Não tivemos um dia fácil, a pista é claramente muito pouco aderente com a nova superfície e os outros estão a lidar melhor com isso do que nós”, disse o chefe de pista da Mercedes Andrew Shovlin. “Parecemos estar atrás de forma semelhante, tanto com pouco combustível como nos stints longos. Parece que temos mais dificuldade do que alguns em gerar a temperatura nos pneus, e embora tenhamos tentado algumas coisas durante as duas sessões para o melhorar, a diferença de desempenho para a Red Bull ainda permanece e a Ferrari também parece estar muitas vezes à nossa frente. São claramente condições muito invulgares e há muita aprendizagem interessante que podemos retirar dos dados. Mas também temos qualificação amanhã e uma corrida no domingo e, de momento, não estamos em grande forma. Estamos sim num período difícil se não fizermos progressos significativos da noite para o dia”.