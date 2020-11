GP Turquia F1, Max Verstappen: “Reagimos bem às condições apresentadas”

Max Verstappen terminou a sexta-feira no topo das tabelas de ambas as sessões de treinos livres para o Grande Prémio da Turquia. Após este resultado, o holandês sente que a preparação da equipa foi a correta para o regresso a Istambul Park.

“A superfície ainda vai evoluir e claro que os Mercedes também o devem fazer. Mas para nós hoje foi um dia muito positivo. Significa que a preparação que fizemos foi boa e reagimos muito bem às condições que nos foram apresentadas. Espero uma qualificação positiva, apesar de na corrida nunca podermos antecipar nada”, afirmou Verstappen ao f1.com.

Apesar de um bom dia, Verstappen, tal como Lewis Hamilton (CLIQUE AQUI PARA LER), criticou a superfície do Istambul Park: “O nível de aderência não pode ser pior do que o início do primeiro treino livre. É como pilotar no gelo. Apesar disso, é o mesmo para todos, por isso temos de nos adaptar. Penso que ainda estamos a cinco segundos do que podemos faz”.

“Espero que não chova, porque se isso acontecer temos de mudar para pneus com pregos, ou coisa assim”, brincou Verstappen, que em 2016 pilotou um F1 na neve, para um vídeo promocional da Red Bull.