GP Turquia F1, Max Verstappen: “Estou irritado com esta corrida”

Max Verstappen terminou o Grande Prémio da Turquia na sexta posição. O piloto da Red Bull Racing começou o fim de semana a dominar os treinos livres, tendo sido segundo na qualificação de sábado. Na corrida, Verstappen estava na luta pelo segundo lugar, quando fez um pião, o que lhe estragou as hipóteses de um pódio no final.







No final da corrida, Verstappen não estava contente com o resultado: “Tentei estar próximo do Pérez, mas depois despistei-me, fui para os corretores, para a zona verde e queimei os meus pneus. Depois disso não conseguia ultrapassar pois só havia uma linha no molhado e no seco”.

“Estava numa estratégia diferente, quando eles colocavam pneus novos, eu estava com pneus velhos. No fim, estava apanhar quem estava à minha frente, mas fiquei sem pneus. Estou irritado com esta corrida. É para esquecer”, finalizou Verstappen.