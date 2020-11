GP Turquia F1: Lewis Hamilton vence e é Campeão do Mundo

Lewis Hamilton (Mercedes F1 W11) venceu o GP da Turquia de Fórmula 1, na frente de Sergio Perez (Racing Point RP20/Mercedes) e Sebastian Vettel (Ferrari SF1000) que passou Charles Leclerc nos momentos finais da corrida. Com este resultado o piloto inglês assegura o seu sétimo título Mundial na F1. Que melhor forma de cumprir este marco da sua carreira, com esta corrida absolutamente extraordinária.

Se Hamilton ainda tinha alguma coisa a provar a alguém, chegar ao sétimo título com um triunfo com 31 segundos de avanço, depois de largar da sexta posição, e com os pneus intermédios completamente carecas, deve ser suficiente.

Lewis Hamilton (Mercedes F1 W11) venceu uma corrida fabulosa, marcada pela chuva, que começou por ser dominada pelos dois Racing Point, mas que a pouco e pouco foi ‘virando’. Erros de Max Verstappen (Red Bull RB16/Honda) e Alexander Albon (Red Bull RB16/Honda) impediram-nos de obter melhores resultados, mas o destaque vai inteirinho para Lewis Hamilton que depois de um fim de semana muito difícil, fez uma corrida de trás para a frente e mesmo depois de ter parecido estar demasiado longe da frente, a verdade é que a 15 voltas do fim da corrida já estava em posição da vencer, o que aconteceu.

Nem sequer isso seria necessário, mas com mais este triunfo chancelou o seu sétimo título Mundial.

No absoluto pólo oposto este Valtteri Bottas (Mercedes F1 W11), que foi dobrado pelo seu companheiro de equipa, numa espécie de atirar a toalha ao chão. Valtteri Bottas tinha que bater Hamilton por oito pontos para manter vivas as suas esperanças de ser campeão, mas por ficar em 14º após seis incidentes em pista, desde piões a pequenas saídas, passando logo pelo pião na primeira curva após a partida e depois de ser tocado por Esteban Ocon.

Lance Stroll (Racing Point RP20/Mercedes) não teve sorte com o seu segundo jogo de pneus intermédios, já que depois de liderar durante tanto tempo, quando trocou para os pneus intermédios começou a ‘andar para trás’. E bem para trás. Terminou em nono. Sergio Perez tinha assumido a liderança da corrida face ao companheiro de equipa, Lance Stroll, que rodou na frente durante grande parte da primeira metade da corrida. Mas o piloto de Racing Point começou a ter dificuldades com os seus pneus, quando a pista começou a secar, e cedeu a liderança para fazer uma paragem extra nas boxes. Foi aí que começou a perder posições…

Sergio Perez (Racing Point RP20/Mercedes) fez uma corrida mais consistente, mas não conseguiu segurar o Mercedes de Hamilton, conseguindo no entanto um fabuloso resultado para a sua equipa.

Apesar de alguns incidentes, Charles Leclerc (Ferrari SF1000), piões incluídos, fez uma boa corrida, mas acabou mal, ao ser passado por Vettel.

Charles Leclerc atacou Perez na luta pelo segundo lugar, na última volta, mas saiu largo na curva 12 e isso não só permitiu ao piloto da Racing Point voltar ao segundo lugar, como também abriu o caminho do pódio a Sebastian Vettel.



O duo da Red Bull chegou a estar em posição de lutar pela vitória, no início da corrida, mas ambos caíram bem para trás depois de fazerem piões. Max Verstappen fez uma pião enquanto tentava passar Sergio Perez, e Alex Albon fez o mesmo, um pouco mais tarde. Max Verstappen viria ainda a agravar o seu erro com um segundo pião, já na fase final da corrida.

Isso permitiu que Carlos Sainz conseguisse a posição à frente dos dois Red Bull. O espanhol este excelente, vindo do 15º lugar na grelha para terminar 0,505s atrás do seu futuro companheiro de equipa, no 5º lugar.

Lando Norris reclamou o oitavo lugar ao passar por Stroll, que nunca conseguiu recuperar a velocidade após a sua paragem extra nas boxes. Chegou em nono lugar, enquanto Daniel Ricciardo ficou com o último lugar pontuável, para a Renault.

Tal como o seu colega de equipa na McLaren, que fez uma boa corrida, Lando Norris terminou oitavo após ter arrancado do 16º lugar, concluindo a corrida à frente de Lance Stroll e Daniel Ricciardo, roubando pontos importantes à Renault e à Racing Point e logicamente, aumentando a contabilidade da McLaren. Atrás do australiano, em 11º ficou Esteban Ocon, a uma volta do vencedor, e na frente do AlphaTauri de Daniil Kvyat e Pierre Gasly, que terminaram em 12º e 13º, respetivamente.

No fim da tabela, o Alfa Romeo de Kimi Raikkonen e o Williams de George Russell. Kevin Magnussen, Romain Grosjean, Nicholas Latifi e Antonio Giovinazzi não terminaram a corrida.

