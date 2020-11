GP Turquia F1, Lewis Hamilton: “Isto é um sonho de criança…”

Lewis Hamilton venceu o Grande Prémio da Turquia e sagrou-se Campeão do Mundo de Fórmula 1 pela sétima vez na sua carreira. O britânico igualou o recorde de Michael Schumacher, que também tem sete títulos de Campeão do Mundo. No final, Lewis Hamilton era um piloto feliz e visivelmente emocionado com o feito que acabava de igualar.

LEWIS #HAMIL7ON. ✊ CHAMPION OF THE WORLD FOR THE SEVENTH TIME!! 💜 pic.twitter.com/0ApmspAXEv — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 15, 2020

“Estou definitivamente sem palavras. Tenho de agradecer a todos aqui e na fábrica. A todos os nossos parceiros que nos deram esta oportunidade. Não conseguia fazer isto sem estar nesta equipa. A jornada tem sido monumental, estou muito orgulhoso deles. Um grande obrigado!”, disse Hamilton.

“Isto é um sonho de criança. Quando via os Grandes Prémios, era aqui onde queria estar. É também muito importante para todas as crianças que estão a ver isto. Se vos dizem que não conseguem fazer algo, tem de trabalhar e nunca desistir para conquistar aquilo que querem”, afirmou Hamilton.

“Hoje sabíamos que iria ser difícil. Ficamos desapontados pela qualificação, mas aprendemos muito. Não culpamos ninguém na equipa, não fazemos esse jogo. Continuamos a melhorar, pois não somos perfeitos. No início da corrida não conseguia passar o Sebastian e só pensava que a corrida estava-me a fugir. Coloquei a cabeça no lugar e consegui melhorar”, explicou Hamilton.

“Houve um ponto em que o Sebastian estava a fugir de mim e eu não percebia porquê. Estava a olhar para tudo, a temperatura do carro, a temperatura dos pneus. Mas com o passar das voltas comecei a ter ritmo. O Sebastian parou e sabia que essa não era a solução para mim. Os meus pneus estavam a desgastar-se e era disso que precisava. Eu já perdi um campeonato no pitlane, em 2007, e aprendi essa lição”, finalizou Hamilton.