GP Turquia F1, Lewis Hamilton: “Estamos numa pista de gelo”

Lewis Hamilton não saiu contente das duas primeiras sessões de treinos livres do Grande Prémio da Turquia. De regresso a Istambul Park, o britânico afirmou que a nova superfície é assustadora.

Na primeira sessão, Hamilton foi apenas 15º, ficando a mais de cinco segundos do tempo mais rápido. Na segunda sessão, Hamilton melhorou, com o quarto posto final. Max Verstappen foi o mais rápido em ambas as sessões.

Após os treinos livres de sexta-feira, ao motorsport.com, Hamilton criticou o circuito afirmando que “este é um circuito fantástico e não compreendo porque gastaram milhões para colocar uma superfície nova. Sei que antiga tinha alguns anos, mas podiam ter aproveitado o dinheiro para a limpar. É uma pista de gelo, o que tira o prazer de pilotar em Istambul. Tens uma superfície tão lisa, plana e brilhante”.

“É assustador em todo o lado. É quase como se houvessem partes molhadas. Com estes pneus, se estás com menos 10 ou 20 graus, eles não trabalham. Se tens 20 graus a mais, eles também não trabalham”, criticou Hamilton.

Hamilton revelou que não tinha sido capaz de fazer qualquer trabalho na montagem do seu carro Mercedes W11, uma vez que passou toda a sua prática a concentrar-se nos seus pneus.

“Não mudei nada com o carro hoje, porque se os pneus não estão a funcionar, então não se sabe realmente qual é a questão do equilíbrio, e são literalmente apenas pneus”, disse Hamilton.

“Mas vemos que outras pessoas os estão a pôr a trabalhar, podemos ir de uma volta à outra, e de repente, encontramos um segundo porque os pneus funcionaram em algumas esquinas.

“Obviamente, os Red Bulls estão a ir muito bem com ele, e temos definitivamente algum trabalho a fazer esta noite para tentar perceber o que podemos mudar. Será difícil para os fãs compreenderem, porque há coisas fundamentais que não se podem mudar no carro.

“Só teremos de fazer o melhor trabalho que pudermos”.