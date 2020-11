GP Turquia F1: Lando Norris recebe penalização de cinco lugares

Lando Norris recebeu uma penalização de cinco lugares na grelha de partida para o Grande Prémio da Turquia, após não ter respeito uma dupla bandeira amarela, que surgiu após o acidente de Nicholas Latifi. O britânico parte assim de da 16º posição, logo atrás do seu colega de equipa que também foi penalizado.

De acordo com a direção de corrida: “Os comissários ouviram o piloto do carro 4 (Lando Norris), o representante da equipa e olharam para as provas de vídeo, rádio, telemetria e sistema de comando. O carro 4 aproximou-se da curva 8, que estava em situação de bandeiras amarelas com ondas duplas devido ao carro 6 (Nicholas Latifi). A telemetria mostra que o Carro 4 abrandou no sector e retomou a velocidade após o incidente. O carro 4 perguntou então à sua equipa se deveria abortar a volta, mas foi-lhe dito para ficar continuar devido à rápida mudança das condições de pista”.

O carro 4 completou a volta, que acabou por ser a sua volta mais rápida da0 Q1. Apesar dos comissários reconhecerem que o carro 4 não tentou definir um tempo de volta mais rápido, devido à mudança das condições da pista foi isso que acabou por se suceder, assim violando os regulametos”.

Para além da penalização na grelha de partida, Norris também leva três pontos licenças, tendo agora um total de cinco pontos.