GP Turquia F1, Lance Stroll: “Sonhamos com estes momentos”

Lance Stroll conquistou a sua primeira pole position da carreira na Fórmula 1. O piloto canadiano foi o mais rápido na qualificação para a corrida do Grande Prémio da Turquia. Numa qualificação em condições adversas e um asfalto com pouca aderência, Stroll foi mais rápido do que Max Verstappen, que tinha dominado todas as sessões de treinos livres.

No final, Stroll era um piloto feliz: “Não tenho palavras. Não parecia que estávamos competitivos, mas estou muito contente. O meu engenheiro estava a dar-me feedback, mas nestas condições não há tempo para pensar onde estamos. Só tinha uma volta para fazer. Arrisquei em todas as curvas e esta é uma ótima maneira de regressar, após algumas semanas difíceis. Sonhamos com estes momentos”.