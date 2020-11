GP Turquia F1, Lance Stroll mantém pole-position

Lance Stroll vai manter a pole-position que brilhantemente alcançou hoje na qualificação do GP da Turquia, já que o CCD entendeu não haver motivo para penalizar o canadiano. Recorde-se que este estava a ser investigado por alega quebra dos regulamentos de bandeiras amarelas, mas o CCD concluiu que Lance Stroll reduziu de forma suficiente a velocidade do seu monolugar aquando do incidente do Williams de Nicholas Latifi pelo que não será atribuída qualquer penalização. Seja como for ainda se aguardam mais novidades na grelha, pois há ainda vários pilotos a ser investigados.