GP Turquia F1, Lance Stroll: “Foi um dia terrível…”

Lance Stroll terminou o Grande Prémio da Turquia na nona posição. O piloto da Racing Point impressionou na qualificação ao conquistar a sua primeira pole position na Fórmula 1 e pesar de ter estado uma parte da corrida na frente, o piloto do Canadá não conseguiu terminar bem.

No final, Stroll explicou: “Não há muito a dizer. Foi um dia terrível. Os meus pneus intermédios estavam tão maus que não me surpreendeu a equipa mandar-me parar para colocar uns novos. Talvez conseguisse chegar ao fim da corrida com eles, mas eu estava tão lento nessa altura…Foi a escolha certa”.

“Depois o novo conjunto desgastou-se e cai ainda mais para trás. É difícil perceber o que aconteceu. Tiro positivos deste fim de semana, mas os pontos são ganhos ao domingo. Temos de perceber o que aconteceu hoje”, finalizou o piloto canadiano.