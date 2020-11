GP Turquia F1, Lance Stroll: “É a forma perfeita para recuperar…”

Lance Stroll não tem vivido tempo fáceis, depois de ter testado positivo à Covid-19, regressando para um conjunto de maus resultados. Hoje, mesmo que acabe por perder a pole, já que foi convocado para prestar declarações e está acusado de ter desrespeitado bandeiras amarelas na qualificação, já ninguém lhe tira os momentos que viu quando e após ter conseguido a pole: “Não tem sido muito divertido, não vou mentir”, começou por dizer Lance Stroll na preparação para o Grande Prémio da Turquia, depois da sua série de cinco corridas sem pontos. Mas o piloto de Racing Point realizou agora a sua primeira pole position e por isso as emoções estão à flor da pele: “É uma excelente forma de recuperar após algumas semanas difíceis. Faltam-me um pouco as palavras, foi uma sessão tão louca, tem sido um fim de semana louco. Nestas condições de chuva foi tão escorregadio durante toda a qualificação. No final, foi apenas estar com os pneus certos no momento certo. No final da Q3 fomos para o intermédio e tive uma volta para fazer, senti que tinha toda a confiança no carro e consistência na minha pilotagem para o fazer, e no final da sessão, realmente fiz uma boa volta, não cometi nenhum erro, e estou aqui sentado na pole position”. Agora tem de esperar para ver o que resulta da reunião dos Comissários Desportivos, mas as coisas não costumem acabar bem para quem é convocado…