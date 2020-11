GP Turquia F1: Kevin Magnussen: “É uma situação perigosa”

Kevin Magnussen saiu da qualificação do Grande Prémio da Turquia chateado com o sucedido após o acidente de Nicholas Latifi, que colocou as bandeiras amarelas em pista. A situação em questão é a seguinte: apesar das bandeiras amarelas, a maioria dos pilotos conseguiu melhorar os seus tempos, com Magnussen a baixar até à 16ª posição, após levantar o pé e abortar a sua volta.

Ao motorsport.com, o piloto da Haas afirmou: “Eu respeitei as regras, recuei e abortei a volta. Havia definitivamente uma bandeira amarela. Alguém estava na gravilha, no exterior, e as regras dizem que é preciso abortar a volta, e não apenas levantar o pé… Diz-se abortar a volta, foi o que eu fiz. Eu estava três segundos mais lento do que a minha melhor volta, e a pista estava melhor, por isso, com todos os outros a melhoraram as suas voltas, eu fiquei eliminado do Q1. Na altura eu estava em sétimo. Estou chateado”.

“Estes tipos vão conseguir três ou cinco posições. Isso não faz diferença para mim. Da próxima vez que houver esta situação, vou ter de continuar, porque prefiro obter três posições do que estar nesta situação. Prefiro passar e receber uma penalização depois. É uma situação perigosa”, finalizou Magnussen.