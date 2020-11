GP Turquia F1, Helmut Marko: “Com tráfego em pista continuamos a ser os mais rápidos”

No Grande Prémio da Turquia, a Mercedes não está a mostrar o seu domínio. A perder muito tempo no setor 2 do Istambul Park, e as condições a não ajudaram, Valtteri Bottas e Lewis Hamilton têm estado afastados das posições iniciais, onde Max Verstappen tem dominado, ao ser o mais rápido em todas as sessões de treinos livres.

Para Helmut Marko, problemas numa curva podem sempre ser resolvidos, afirmando: “Eles têm perdido tempo no setor dois. São problemas quase exclusivos na curva oito. Mas, se for apenas aí, pode ser resolvido”.

Ao falar sobre condições diferentes, especialmente o ritmo de corrida, onde Verstappen foi apenas alguns décimos mais rápido do que os Mercedes, Marko afirmou: “Com tráfego em pista continuamos a ser os mais rápidos. Nem o Ferrari do Leclerc consegue acompanhar os Mercedes e o Verstappen”.