GP Turquia F1: Governo turco proíbe adeptos nas bancadas

Planos para receber público no Grande Prémio da Turquia foram chumbados, com o Governo da Turquia a proibir adeptos, numa ação tomada para tentar controlar a pandemia da COVID-19 no país.

Os organizadores já tinham indicado que cerca de 40 mil bilhetes já tinham sido vendidos, mas, hoje, o governo turco emitiu a decisão de proibir a participação de adeptos como parte dos últimos esforços para conter a pandemia do coronavírus no país.

Um porta-voz da Fórmula 1 afirmou, ao racefans.net, na sequência destes acontecimentos: “A nossa época tem sido orientada por uma primeira abordagem à segurança e será sempre essa a prioridade. Na Turquia esperávamos receber adeptos, mas a situação no país significa que já não é possível. Temos de compreender e respeitar a decisão”.