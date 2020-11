GP Turquia F1: George Russell vai sair do final da grelha devido a penalização

George Russell recebeu uma penalização no Grande Prémio da Turquia. Para este GP, a Williams colocou novos elementos na unidade motriz do FW43 do britânico, sendo estes os quartos da temporada. Assim, Russell vai partir do final da grelha para a corrida de domingo.

Apesar de partir do final da grelha nesta ronda do Campeonato do Mundo, Russell tem melhorado as suas prestações na qualificação, chegando regularmente ao Q2 e na antevisão da corrida afirmou que “hoje em dia os carros de Fórmula 1 são muito complexos. É preciso juntar todas as peças como um grande puzzle. E cada vez mais estamos com as peças no lugar. Estou cada vez mais confiante com este carro”.

“A vida na Fórmula 1 é feita de aprendizagem e utilizar as coisas que aprendemos. Estamos cada vez mais próximos do ‘segundo pelotão’, que é o nosso objetivo”, finalizou Russell.