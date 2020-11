GP Turquia F1: Ferrari ‘desapareceu’ na chuva de Istambul Park

Charles Leclerc revelou que não tem ‘nenhuma explicação’ para o fraco ritmo de qualificação da Ferrari na Turquia, com a pista molhada.

A Ferrari parecia claramente estar entre as mais fortes do fim de semana fruto do que fez nos três Treinos Livres, mas esse desempenho abandonou-os quando era mais importante: na qualificação. Charles Leclerc não tem respostas para a razão pela qual acabaram por ficar seis segundos fora do ritmo na Q2, onde foram eliminados: “Não tenho explicações, absolutamente nenhuma explicação. Na forte chuva desta manhã no TL3, fomos competitivos. Fomos provavelmente um dos carros mais rápidos em pista. É que não estamos a falar de uns décimos, estamos a seis segundos de distância, o que é absolutamente surreal. Não tenho explicações. Precisamos de compreender o que estamos a fazer mal com a chuva, porque não é uma única vez, isto já aconteceu várias vezes. Na chuva, estamos com muito mais dificuldades que os outros, e não estamos a falar de pequenas diferenças. Não sei qual poderá ser a causa porque, mais uma vez esta manhã, estava a chover e, com os pneus intermédios, fomos competitivos. Portanto, nada de explicações”.

Tendo isso em mente, Leclerc espera que a chuva prevista para domingo se mantenha afastada: “Espero que seja seca. No molhado, não foi nada divertido, esta manhã consegui encontrar a aderência e fazer os pneus funcionar, mas não foi o caso da qualificação. Se for como esta manhã, espero que esteja molhado. Mas não podemos confiar nisso, por isso espero que esteja seco”.



Por seu lado, Vettel sentiu que a Ferrari tinha mais ritmo no carro do que foi capaz de exibir na qualificação: “Foi duro. Tivemos dificuldade em colocar temperatura nos pneus. Foi uma sessão complicada e é dececionante que não tenhamos conseguido passar porque, apesar de estar escorregadio, parecemos bem durante todo o fim-de-semana, por isso vamos ver o que podemos fazer amanhã. Vai ser difícil começar do lado sujo. Penso que o ritmo é melhor que 12º, mas não sei como estarão as condições amanhã”, disse Vettel. Esta foi a quarta vez em 2020 que a Ferrari não teve qualquer carro na Q3, mas foi a primeira vez em 11 corridas que Vettel fez melhor que Leclerc em qualificação.