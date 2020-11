GP Turquia F1: Ferrari ‘carrega’, Racing Point lidera

A Racing Point e a McLaren destacaram-se neste Grande Prémio na luta pelo melhor dos outros no Mundial de Construtores. A Racing Point ganhou cinco pontos à McLaren na Turquia, colocando precisamente nesses cinco pontos a margem que os separa no Mundial. Quem está a perder gás é a Renault, que depois de ter sido a melhor das três em Imola, atrasou-se agora contando só com o ponto de Daniel Ricciardo. Por outro lado, quem está ‘ao ataque’ é a Ferrari, que nas últimas três corridas aproximou-se muito e já só está a seis pontos da Renault no sexto lugar. Com três corridas pela frente, a ordem deste quarteto pode ainda mudar muito.