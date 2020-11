GP Turquia F1, Esteban Ocon: “Adaptação demorou mais tempo do que esperava”

Esteban Ocon regressou à Fórmula 1 em 2020, depois de ter passado 2019 como piloto de reserva da Mercedes. Com a Renault a ocupar o terceiro lugar no Campeonato de Construtores e Daniel Ricciardo a conquistar dois pódios, Ocon está a perder a batalha para o seu companheiro de equipa, que em 2021 vai para a McLaren.

Apesar disso, Ocon explicou e ao motorsport.com afirmou que “depois do meu ano fora, sabia que ao voltar ia levar algum tempo a estar no meu melhor, pois tinha que aprender também a forma de trabalhar da equipa. Apesar disso, o processo demorou mais tempo do que eu esperava”.

“O facto da época estar muito condensada não ajuda, pois não me dá muito tempo para refletir entre corridas. Mas, o meu desempenho na qualificação tem melhorado e estou mais perto do objetivo”, afirmou Ocon.