GP Turquia F1, Daniel Ricciardo: “Foi uma lotaria com os pneus…”

Daniel Ricciardo terminou na décima posição no Grande Prémio da Turquia. Com o seu colega de equipa, Esteban Ocon, a não pontuar, apenas leva um ponto para o Campeonato de Construtores, vendo as suas rívais fugirem ou ficarem mais próximas.

No final da corrida, Ricciardo afirmou: “Fizemos um grande arranque, mas eu fiquei ‘espremido’ entre o Lewis e o Esteban na curva um. Não tinha por onde ir, dei um toque no meu colega, que é algo que não se deve fazer. Perdemos várias posições devido ao incidente e depois ao mudar para os intermédios, não conseguimos manter o ritmo”.

“Houve momentos na corrida em que me diziam que eu era o mais rápido, mas depois ficava sem pneus, por isso foi uma lotaria. Claro que não posso deixar de dar os parabéns ao Lewis por conquistar o sétimo título e por fazê-lo de forma tão dominante”, finalizou Ricciardo.