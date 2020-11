GP Turquia F1, Charles Leclerc: “Pode ser uma boa oportunidade para nós”

No Grande Prémio da Turquia, as duas primeiras sessões de treinos livres trouxeram muitos piões e resultados diferentes dos que vimos até agora, devido à falta de aderência no circuito de Istambul Park. Para Charles Leclerc a situação apresenta uma hipótese de ter um bom resultado, numa temporada difícil para a Ferrari. Esta sexta-feira, Leclerc colocou o SF1000 entre os três primeiros.

“No início não fiquei convencido com o nível de aderência da pista. Pensei que ia ser um dia mau, mas depois de algumas voltas gostei muito. Foi divertido a falta de aderência”, disse Leclerc à f1.com.

“Embora tenha gostado das condições de pista, Leclerc afirmou que “apesar de me divertir, não aprendi muito. Não sei se as condições da pista irão melhorar, por isso é bom fazer muitos quilómetros nestas condições. Se fizermos tudo na perfeição, esta pode ser uma boa oportunidade para nós”.