GP Turquia F1, Charles Leclerc: “Fiz asneira na última curva”

Charles Leclerc terminou o Grande Prémio da Turquia na quarta posição, depois de ter estado em posição de terminar no pódio a poucas curvas do fim, mas, com um erro nas últimas curvas acabou por ser ultrapassado por Sergio Pérez e Sebastian Vettel.

Com o terceiro e quarto lugar no Grande Prémio da Turquia para a Ferrari, a equipa italiana soma bons pontos para o Campeonato Mundial de Construtores. A Ferrari, que nas últimas três corridas aproximou-se muito, já só está a seis pontos da Renault, no sexto lugar.

No final, Leclerc era um piloto de poucas palavras: “Fiz asneira na última curva. Não tenho mais nada a dizer, o que interessa é o resultado. Estive bem numa parte da corrida e fiz asneira na outra parte. É assim… Estou muito desapontado com a quarta posição”.