GP Turquia F1, Charles Leclerc: “Em tempos difíceis encontrei motivação de outras formas”

O piloto da Ferrari, Charles Leclerc, afirmou que a temporada de 2020, com todas as suas dificuldades, tem o ajudado a melhorar, com o monegasco a encontrar outras formas de motivação.

“Estou muito feliz pela forma como temos melhorando, desde o início do ano. No ano passado, um dos meus pontos fracos era a gestão dos pneus, mas este ano estou muito melhor. É nos momentos mais difíceis que as pessoas se juntam e isso está a acontecer agora”, afirmou Leclerc.

“Nestes tempos difíceis encontrei motivação de outras formas. Sou agora um melhor piloto do que no início da temporada. Estou mais paciente, mas isso também depende da nossa situação atual”, finalizou Leclerc.