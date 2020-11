GP Turquia F1: Casos de COVID-19 levam a mudanças de pessoal na Williams para o GP

A equipa da Williams vai levar funcionários da fábrica para o Grande Prémio da Turquia, pois tem funcionários, que normalmente seguem a equipa nas pista, em isolamento, após testes positivos à COVID-19 ou contatos com teste positivos.

Durante as rondas do Grande Prémio de Portugal e o Grande Prémio Emilia Romagna, a equipa britânica confirmou vários casos positivos. De acordo com a Williams, todos os casos foram tratados de acordo com os regulamentos da FIA.

“A Williams confirma que teve um número de casos positivos à COVID-19 durante os Grandes Prémios de Portugal e Emilia Romagna. Não vamos entrar ao detalhe sobre as informações privadas de cada indivíduo, mas podemos confirmar que foi tudo tratado de acordo com o guia da FIA para esta situação. Trabalhamos juntamente com a FIA para que a segurança de todos seja a melhor. Por isso, e de acordo com as diretrizes, vários membros da equipa, que costumam estar na pista, estão em isolamento, resultado de terem sido identificados como tendo contato com os casos positivos”, pode-se ler no comunicado da Williams Racing.

“De acordo com os nossos protocolos internos perante casos de COVID-19, vários membros da nossa equipa da fábrica desempenharão funções no próximo fim-de-semana de Grande Prémio na Turquia”.