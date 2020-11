GP Turquia F1: Carlos Sainz penalizado com três lugares

Carlos Sainz foi penalizado com três lugares na grelha de partida para o Grande Prémio da Turquia. Após a direção de corrida investigar Sainz, o espanhol foi considerado culpado de impedir Sergio Pérez na qualificação.

De acordo com a direção de corrida: “Os comissários ouviram o piloto do carro 11 (Sergio Pérez), o condutor do carro 55 (Carlos Sainz) e ambos os representantes de equipa e fizeram a revisão dos múltiplos ângulos das provas de vídeo e do rádio para o carro 55. O carro 55 estava a sair das boxes quando o carro 11 passou pela curva 1. O carro 11 apanhou o carro

55 e nas curvas 2/3 foi desnecessariamente impedido pelo carro 55 nesse momento e durante vários outros momentos. Embora as condições extraordinárias de pista tenham tido um claro impacto no situação, as comunicações rádio avisaram claramente o carro 55 de que o carro 11 estava atrás dele”.

Para além da penalização de três lugares, que o deixa em 16º lugar na grelha de partida, Sainz tem agora um ponto na licença, durante 12 meses.