GP Turquia F1, Carlos Sainz: “Não podemos perder oportunidades”

A McLaren chega à Turquia envolvida numa interessante luta no meio da tabela. A equipa de Woking luta contra a Racing Point e Renault pelo terceiro lugar, com a Ferrari à espreita.

Lando Norris fez a antevisão da prova:

“Istanbul Park será um novo desafio para mim neste fim de semana, pois nunca corri lá antes, mas é uma pista pela qual estou ansioso. Pelo que vi, tem tudo para se tornar numa corrida emocionante. Obviamente, quando as pessoas falam sobre esta pista, mencionam a Curva Oito, o que será um desafio divertido nos carros que temos nesta temporada . A batalha no meio da tabela é renhida, com apenas um ponto separando três equipas. Sei que todos na McLaren vão dar tudo para tentar e fazer o melhor que pudermos neste fim de semana. Esperemos que a pista nos dê mais oportunidades de ultrapassagem do que em Imola, para que possamos tentar marcar alguns pontos importantes. “

Carlos Sainz também falou sobre o novo desafio que o espera:

“Conseguimos marcar pontos importantes nas últimas corridas e a luta pelo terceiro lugar está incrivelmente renhida. Não me lembro de uma batalha tão equilibrada no meio da tabela nos últimos anos. Não podemos perder nenhuma oportunidade e todas as sessões do fim de semana são importantes. Temos de extrair o máximo do carro a partir de sexta-feira e a qualificação pode fazer uma grande diferença para a corrida. Cada pequeno detalhe pode ter um impacto e com apenas quatro corridas pela frente, precisamos manter o foco”.

“Acho que ninguém teria previsto que correríamos em Istanbul Park no início do ano, mas é ótimo que o façamos. Outra pista nova para mim e para muitos outros. Parece um circuito interessante da velha guarda que deve fornecer algumas oportunidades de ultrapassagem, e espero que possamos dar um bom show para os fãs e trazer um bom resultado para casa.”