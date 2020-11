GP Turquia F1, Carlos Sainz: “Foi um alívio poder mostrar as capacidades no molhado”

Carlos Sainz terminou um fim de semana complicado com a quinta posição no Grande Prémio da Turquia. O piloto da McLaren no sábado não conseguiu sair da Q2 e no final desse dia viu uma penalização retirar-lhe três lugares.

No final da corrida, Sainz afirmou à f1.com: “Devemos estar muito orgulhosos. Foi um dia complicado ontem, por isso hoje não tínhamos grandes expetativas, porque não sabíamos se iriamos conseguir fazer os pneus trabalhar. Mas, finalmente, conseguimos. Foi um alivio ver os pneus a trabalhar e conseguir mostrar as capacidades no molhado”.

“Começou a chover nas voltas antes da corrida, mas já me sentia melhor no carro. Consegui aquecer os pneus e isso deu-me muita confiança. Na corrida, consegui fazer a minha corrida! Foram seis lugares no arranque e mais quatro durante a corrida. Tudo funcionou bem e estou muito feliz com o trabalho de hoje”, finalizou Sainz.