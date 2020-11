GP Turquia F1 após 30 voltas: Stroll lidera. Vettel aproxima-se do pódio

Lance Stroll continua na frente da corrida, mas está a perder tempo para Sergio Pérez e Alex Albon, que batalham pela segunda posição. Sebastian Vettel segue na quarta posição, mas já próximo de Albon na luta pelo pódio.

Na Mercedes, Lewis Hamilton segue na quinta posição, com esta posição a dar-lhe o título de campeão no final da corrida. Já Valtteri Bottas está a ter um Grande Prémio para esquecer. O finlandês segue na 17º posição, após já ter feito mais de dois piões nesta corrida.

Na batalha pela sexta posição a vantagem continua a ser de Daniel Ricciardo, que já conseguiu três segundos de vantagem para Carlos Sainz. Max Verstappen segue em oitavo, após o pião enquanto lutava pela segunda posição com Sergio Pérez. O piloto da Red Bull Racing vai a ser investigado por ter passado a linha de saída das boxes, após a segunda paragem, no final da corrida.

Na luta pelo ponto final, Kevin Magnussen e Lando Norris seguem em batalha, com o piloto da McLaren a passar o Haas na volta 27, à entrada para a chicane final do circuito.

