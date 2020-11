GP Turquia F1: AlphaTauri investigada, Gasly pode partir do pitlane

A equipa da AlphaTauri está a ser investigada pelos comissários após ter mudado a unidade de potência no carro de Pierre Gasly durante a noite. Se os comissários descobrirem que esta mudança ocorreu em parc fermé, Gasly pode arrancar do pitlane para o começo da corrida do Grande Prémio da Turquia.

Entende-se que, por razões táticas, a equipa decidiu proceder a uma mudança completa dos elementos da unidade de potência e começar atrás. Tal mudança dá a Gasly elementos suficientes para passar o resto da época sem uma nova penalização desta origem.

De acordo com as regras da parc fermé, as alterações só são permitidas se a equipa puder demonstrar que existe um problema técnico, e que quaisquer peças de substituição são da mesma especificação.

Segundo o delegado técnico, Jo Bauer: “Ontem, a equipa da Scuderia AlphaTauri Honda solicitou a alteração de todos os elementos da unidade de potência, no carro número 10, para novos. Este pedido foi aprovado às 18:55 do dia 14 de setembro de 2020, na sequência de um pedido escrito da equipa em questão, em conformidade com o Artigo 34.2 da Fórmula 2020

do regulamento desportivo. A equipa começou a desmontar o carro e o carro esteve em bancadas altas durante a noite, devido ao trabalho

já efetuado (caixa de velocidades retirada, ICE retirado, radiadores retirados, etc.). Esta manhã, a equipa retirou o pedido, o que permite supor que a alteração foi solicitada por razões estratégicas razões e não razões físicas. Mais importante, o carro já foi desmontado até ao ponto em que é impossível para a os comissários e outros meios de supervisão garantirem que nenhuma modificação foi feita carro. Pelas razões acima mencionadas, remeto este assunto para os comissários para consideração”.