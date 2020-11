GP Turquia F1, Alex Albon: “Acho que podíamos ter ganho…”

Alex Albon terminou o Grande Prémio da Turquia atrás do seu companheiro de equipa, na sétima posição. Tal como Max Verstappen, Alex Albon fez um pião quando lutava por uma posição do pódio, acabando por também perder as hipóteses de lá terminar.

No final, Albon explicou à Sky Sports F1: “Ainda estou confuso com esta corrida. No início arrancamos mal, mas depois tínhamos muita aderência e quando colocámos os intermédios ainda tínhamos mais. Para ser honesto, acho que podíamos ter ganho”.

“Fiz um pião, mas depois disso ainda estava bem. Depois colocamos os mesmos pneus [intermédios] e já não tinha aderência nem velocidade. Fiquei a coçar a cabeça. Isto foi um fim de semana mesmo único”, finalizou Albon.