GP Turquia de Fórmula 1: A consagração de Lewis Hamilton?

Lewis Hamilton vem atualmente duma série dominante de três vitórias e está prestes a assegurar o seu sétimo título Mundial, que lhe poderá permitir igualar Michael Schumacher. Pode fazê-lo já este fim-de-semana se sair de Istambul com mais de 78 pontos de vantagem sobre Valtteri Bottas. Tem atualmente 85, portanto ou Bottas ‘vira o tabuleiro’ ou Hamilton confirma o esperado. Hamilton tem outra vantagem do seu lado, já que competiu cinco vezes no circuito turco na F1 entre 2007-2011, incluindo uma vitória na corrida de 2010, isto depois de ali ter feito uma grande exibição na GP2 em 2006.



As notícias ainda pioram para Bottas, tendo em conta que Hamilton venceu em cada pista nova ou de regresso F1, visitada este ano pela F1 – nomeadamente Mugello, Nurburgring, Portimão e Imola. Bottas diz que não é da sua natureza desistir – mas as probabilidades estão certamente muito contra si, ou qualquer outro. Até aqui, Hamilton venceu nove das 13 corridas até agora realizadas esta época e todos esperam que assegure o sétimo título mundial, talvez assinalando a sua 10ª vitória em Grandes Prémios de 2020.