GP Toscânia Ferrari 1000: Vettel critica arranque de Bottas depois do SC

Sebastian Vettel acredita que o acidente na reta da meta é culpa de Valtteri Bottas. Este incidente trouxe a primeira bandeira vermelha do Grande Prémio. Em termos de resultado, Sebastian Vettel terminou no 10º lugar no Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000.

Ao motorsport-total.com, Vettel afirmou: “A abordagem dele é simplesmente desnecessária. Como líder, tens de estar ciente de tudo. Se quiseres esperar tudo bem, mas depois tens de arrancar e não arrancar e parar. Tens mais carros atrás e felizmente estão todos bem”.

Quanto à corrida, Vettel afirmou: “Simplesmente não tínhamos ritmo de corrida. Fizemos o melhor, mesmo agora sem os modos de motor, onde todos são de alguma forma iguais, isto é o nosso máximo”.