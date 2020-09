GP Toscânia Ferrari 1000, Vettel: “As expetativas são muito baixas”

O GP Toscânia Ferrari 1000 que se realiza em Mugello este fim-de-semana é importante para a marca Maranello, uma vez que comemora no circuito de propriedade da Ferrari a 1000ª corrida da equipa na F1. Contudo, este evento surge na sequência de um série muito má de resultados, com a Ferrari a não marcar qualqeur pontos nos últimos odis Grandes Prémios, caindo dessa forma para o sexto lugar dos Construtores. O ritmo tem sido demasiado fraco, quase a roçar o chocante e em declarações à Speedweek, Sebastian Vettel, diz que simplesmente terminar a corrida em Mugello seria uma melhoria: “Isso seria bom, pelo menos para mim, mas estamos nesta situação porque provavelmente merecemos. É difícil, mas eu não sou o único a sofrer. Toda a equipa sofre. E eu vejo-me sempre como parte da equipa. Nas últimas corridas tivemos problemas em pôr o carro a funcionar a 100 por cento. Talvez as coisas sejam um pouco melhores em Mugello, mas isso não significa que vamos estar no pódio. As expetativas são muito baixas”, disse Vettel.