GP Toscânia Ferrari 1000, Valtteri Bottas: “A bandeira amarela prejudicou-me”

Valtteri Bottas sai da segunda posição para o Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000. O finlandês não teve sorte na qualificação, quando tentava melhorar o seu tempo na Q3, na sua frente Esteban Ocon fez um pião e saiu de pista, colocando as bandeira amarelas, fazendo com que Bottas tivesse de abrandar.

Ocon came off the track in the final moments of Q3, which brought out the yellow flags, and meant Bottas was unable to complete his flying lap#TuscanGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/THlDrdkayk