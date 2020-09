GP Toscânia Ferrari 1000, TL2: Mercedes acabam na frente

Na segunda sessão de treinos livres do Grande Prémio da Toscânia Ferrari 1000 os Mercedes ficaram na frente. Mais uma vez Valtteri Bottas foi o mais rápido na sessão (1:16.989s), ficando na frente de Lewis Hamilton por 0.207s. Terceira posição para Max Verstappen a 0.246s do tempo de Bottas.

A segunda sessão de treinos livres no circuito de Mugello teve dois momentos de bandeira vermelha. Primeiro, Lando Norris perdeu o controlo do MCL35 e bateu no muro, danificando a dianteira. Num segundo momento, Sergio Pérez deu um toque em Kimi Räikkönen, o que deixou detritos em pista, colocando mais uma vez a vandeira vermelha. Este incidente entre Pérez e Räikkönen foi notado pelos comissários, sendo investigado após a sessão.





Quanto aos tempos, a Mercedes colocou os seus dois W11 na frente. Bottas voltou a ser o mais rápido, tendo feito um tempo de 1:16.989s. Em relação ao TL1, Hamilton melhorou, sendo agora segundo classificado, ficando a 0.207s. Em termos de pneus, Hamilton esteve com os compostos duros, enquanto Bottas com os médios. Ambos os pilotos também fizeram algumas voltas no macios.

Na Red Bull Racing, Max Verstappen voltou a ser o melhor. Na terceira posição, o holandês ficou a 0.246s do tempo mais rápido. Quem melhorou no TL2 foi Alex Albon. O tailandês colocou o RB16 na quarta posição a 0.736s do seu companheiro de equipa, mas a cerca de nove décimos da frente. Ambos os pilotos da Red Bull estiveram a utilizar os composto macios e médios.

Daniel Ricciardo foi o melhor dos Renault no TL2. O australiano ficou na quinta posição, já a um segundo do tempo mais rápido. Esteban Ocon ficou logo atrás, na sexta posição, com a diferença entre os dois R.S.20 a ser de 0.076s.

Após no TL1 tiram sido dos carros mais lentos, Sergio Pérez conseguiu colocar o RP20 entre os dez primeiros. O mexicano foi sétimo classificado, mas já a mais de um segundo da frente. Já Lance Stroll ficou à beira dos dez primeiros, com a 11º posição, ficando a 0.264s de Pérez.

Com o motor Ferrari, Kimi Räikkönen foi o melhor. O finlandês da Alfa Romeo colocou o C39 na nona posição. Já na Ferrari, Charles Leclerc fechou os dez primeiros, a 1.411s do tempo mais rápido. Sebastian Vettel ficou na 12º posição, a apenas 0.098s do seu colega de equipa, mas após a bandeira de xadrez o motor do SF1000 calou-se, deixando Vettel parado em pista.

Pierre Gasly voltou a colocar o AlphaTauri entre os dez primeiros com a oitava posição, enquanto Daniil Kvyat ficou-se pela 15º posição.

Fora dos dez primeiros ficaram ambos os McLaren. Lando Norris viu o seu tempo de treino encurtado após uma saída de pista que danificou o MCL35. Já Carlos Sainz foi 13º neste TL2, trabalhando com os pneus duros e com os pneus macios.

O mais lento em pista foi Romain Grosjean. O piloto da Haas apenas rodou cinco voltas, com problemas elétricos a não deixarem o piloto francês fazerem mais neste TL2.